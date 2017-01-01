Участница нацотбора на «Евровидение-2017» присоединилась к The Great Gatsby Ballet

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Tayanna исполнит вокальную партию в нашумевшей балетной постановке

Продюсеры спектакля пригласили певицу стать частью The Great Gatsby Ballet.

Сильный и чувственный голос Tayanna наполнит новым смыслом любовную линию спектакля – певица исполнит главную музыкальную тему спектакля – Immortal feeling, написанную Константином Меладзе.

«Сильный голос Tayanna и ее образ как нельзя лучше передадут настроение и характер балетного шоу. Прекрасно, что проект и артист нашли друг друга» - сопродюсер проекта Алексей Полевой.

Напомним, что Tayanna успела покорить сердца украинских зрителей на национальном отборе «Евровидения-2017», исполнив песню I love you. Правда, выиграть национальный отбор ей так и не удалось. Профессиональное жюри и телезрители отдали предпочтение группе O.Torvald.