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    Участница нацотбора на «Евровидение-2017» присоединилась к The Great Gatsby Ballet

    • Сьогодні, 14:41
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    Tayanna исполнит вокальную партию в нашумевшей балетной постановке

    Продюсеры спектакля пригласили певицу стать частью The Great Gatsby Ballet.

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    Сильный и чувственный голос Tayanna наполнит новым смыслом любовную линию спектакля – певица исполнит главную музыкальную тему спектакля – Immortal feeling, написанную Константином Меладзе.

    «Сильный голос Tayanna и ее образ как нельзя лучше передадут настроение и характер балетного шоу. Прекрасно, что проект и артист нашли друг друга» -  сопродюсер проекта Алексей Полевой.

    Напомним, что Tayanna успела покорить сердца украинских зрителей на национальном отборе «Евровидения-2017», исполнив песню I love you. Правда, выиграть национальный отбор ей так и не удалось. Профессиональное жюри и телезрители отдали предпочтение группе O.Torvald.

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