Участница «НеАнгелов» объяснила, почему назвала себя «бабой Славкой» в Instagram

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Слава Каминская объяснила выбор никнейма в Instagram.

Отметим, что певица назвала свой блог достаточно нестандартно – «babaslavka».

«Когда-то я называла сестру Ольги Горбачевой, Аню, «бабой Аней», а она меня – «бабой Славкой». Я хотела какой-то другой никнейм, но он уже был занят... Я решила: была не была, пусть будет «babaslavka», – рассказала участница группы «НеАнгелы» журналистам программы «Зірковий шлях».

Как известно, недавно Слава Каминская стала жертвой хакеров – ее страницу в Instagram взломали. Однако через некоторое время певица уладила проблему и вернулась в соцсеть.

Так вкусно, что едет крыша что собственно на фото и происходит а это я ещё не укусила @bake_it_cake Публикация от НеАнгелы (@babaslavka) Мар 24 2017 в 8:58 PDT



