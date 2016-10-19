Участница «НеАнгелов» объяснила, почему назвала себя «бабой Славкой» в Instagram
- Сьогодні, 16:49
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Розсилка
Слава Каминская объяснила выбор никнейма в Instagram.
Отметим, что певица назвала свой блог достаточно нестандартно – «babaslavka».
«Когда-то я называла сестру Ольги Горбачевой, Аню, «бабой Аней», а она меня – «бабой Славкой». Я хотела какой-то другой никнейм, но он уже был занят... Я решила: была не была, пусть будет «babaslavka», – рассказала участница группы «НеАнгелы» журналистам программы «Зірковий шлях».
Как известно, недавно Слава Каминская стала жертвой хакеров – ее страницу в Instagram взломали. Однако через некоторое время певица уладила проблему и вернулась в соцсеть.