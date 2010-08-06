Участница «Супермодели по-украински» снялась в клипе французского диджея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ролике Аня Тихомирова из третьего сезона реалити становится сомнамбулой и гуляет по Киеву в нижнем белье

Улыбчивая блондинка Аня Тихомирова рано покинула проект «Супермодель по-украински» – девушка так тосковала по дому и родным, что провалила испытания третьей недели реалити. Но потом набралась сил и отправилась покорять мир.

Не так давно Аня снялась в клипе группы «Агонь». А на днях вышла еще одна видеоработа с участием Тихомировой. На этот раз девушка снялась в клипе французского диджея Busy P, также известного как менеджера легендарной группы Daft Punk.

«Моя анкета есть во многих актерских базах, через которые кастинг-менеджеры ищут героев для съемок. Там меня и нашли. Честно говоря, до съемок я не знала, кто такой Busy P. Но когда рассказала о клипе своему парню диджею, он пришел в полный восторг. Ведь Busy P – крутой музыкант, да еще и экс-продюсер Daft Punk», рассказала Аня.

Чтобы снять видео, в Киев прилетел французский режиссер Арно Дероудилье. По его задумке, главная героиня, то есть Аня, должна была стать сомнамбулой. И во сне повторить свой реальный «неспящий» вечер – погулять по городу, сплясать на дискотеке. Но так как все это происходило во сне, гулять и плясать Ане пришлось в свитшоте и трусах.

«Меня не смущала перспектива гулять в нижнем белье по Киеву. А вот гулять без штанов в конце осени, при о-о-очень низкой температуре – да. Было дико холодно! Стилисты пытались утеплить меня, как могли: я перемеряла все возможные колготки телесного цвета от 15 до 100 дэн – но, увы, даже самые тонкие было видно. Так что пришлось гулять в трусишках»,- поделилась Аня.