Участник «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал посетил киевский бар и спел несколько песен

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Сальвадор Собрал

Музыканты охотно подыграли Сальвадору

Представитель Португалии на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 Сальвадор Собрал, которого букмекеры называют одним из вероятных победителей конкурса, на днях посетил один из баров Киева и даже спел там вживую.

Соответствующие фото и видео опубликовала в сети одна из посетительниц заведения.

В день второго полуфинала Евровидения Собрал решил не сидеть в отеле, а узнать, какая на самом деле киевская ночная жизнь.

В баре португалец развлекался в компании под музыку киевского кавер-бэнда "Groovin 'High", а затем выразил желание выполнить пару собственных песен. Поэтому музыканты охотно подыграли Сальвадору.

Джерело: Апостроф