Участник «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал посетил киевский бар и спел несколько песен
- Сьогодні, 10:50
-
Розсилка
Сальвадор Собрал
Музыканты охотно подыграли Сальвадору
Представитель Португалии на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 Сальвадор Собрал, которого букмекеры называют одним из вероятных победителей конкурса, на днях посетил один из баров Киева и даже спел там вживую.
Соответствующие фото и видео опубликовала в сети одна из посетительниц заведения.
В день второго полуфинала Евровидения Собрал решил не сидеть в отеле, а узнать, какая на самом деле киевская ночная жизнь.
В баре португалец развлекался в компании под музыку киевского кавер-бэнда "Groovin 'High", а затем выразил желание выполнить пару собственных песен. Поэтому музыканты охотно подыграли Сальвадору.
Джерело: Апостроф