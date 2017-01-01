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    Участник «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал посетил киевский бар и спел несколько песен

    • Сьогодні, 10:50
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    Сальвадор Собрал
    Сальвадор Собрал

    Музыканты охотно подыграли Сальвадору

    Представитель Португалии на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 Сальвадор Собрал, которого букмекеры называют одним из вероятных победителей конкурса, на днях посетил один из баров Киева и даже спел там вживую.

    Соответствующие фото и видео опубликовала в сети одна из посетительниц заведения.

    В день второго полуфинала Евровидения Собрал решил не сидеть в отеле, а узнать, какая на самом деле киевская ночная жизнь.

    В баре португалец развлекался в компании под музыку киевского кавер-бэнда "Groovin 'High", а затем выразил желание выполнить пару собственных песен. Поэтому музыканты охотно подыграли Сальвадору.

    Джерело: Апостроф

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