Участники «Голосу країни-7» рассказали, как будут праздновать Пасху

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Марта Адамчук, фото: пресс-служба «1+1»

Полуфиналисты поделились своими историями о традициях в семье

До грандиозного финала главного вокального проекта страны «Голос країни-7» осталось совсем немного времени. Уже в это воскресенье, 16-го апреля, в 21:00 на телеканале «1+1» в полуфинале определится четверка вокалистов, из которых телезрители выберут лучшего - того, кто завоюет гордое звание «голоса страны» и получит главный приз - песню, трехмесячную ротацию на радио «Хит ФМ», клип и квартиру в Киеве.

Второй прямой эфир зрители телеканала «1+1» увидят в пасхальный вечер. Накануне праздника участники рассказали о семейных пасхальных традициях.

«На Пасху и другие большие праздники с детства мы собираемся всей большой семьей. За праздничным столом всегда пели украинские старинные народные песни. Помню, дедушка и бабушка начинали мама пела вторым голосом, а я училась у них. Эти песни передавались от поколения к поколению, из уст в уста в нашей семье. Я до сих пор помню их, и каждый раз, когда пою, чувствую мурашки по коже и зов детства», - рассказывает Марта Адамчук из команды Сергея Бабкина.

«Пасху мы всегда проводим в узком кругу семьи. Рано утром идем с детьми и женой, родителями в церковь. У нас есть обязательная семейная традиция - в этот день мы красиво и нарядно одеваемся. Мне очень нравится утром наблюдать за детьми, когда они наряжаются, и за Надей, пока она собирает пасхальную корзинку со всякими вкусностями. В такие моменты я чувствую себя самым счастливым мужчиной в мире. После того, как мы посвятили паски, мы сразу на улице съедаем по кусочку и устраиваем бои крашенками», - говорит Роман Руссу из команды Потапа.

«За Пасху в нашей семье ответственная моя бабушка Виктория Ильинична. Бабушка всегда сама готовит паски по старинному рецепту и делает яйца очень интересным способом: варит с луком и цветочными лепестками. Это было моей любимой забавой в детстве. Мы всегда празднуем вместе мусульманские и православные праздники, поэтому моя бабушка-россиянка обязательно угощает татарскую, и наоборот», - сказала крымчанка Наиле Ибраимова из команды Джамалы.

Священник Александр Клименко из команды Тины Кароль рассказал, что ночью будет править пасхальную службу, разговеется паской и освященным яйцом, а потом поедет на прямой эфир «Голосу країни» вместе с женой Светланой, которая будет его поддерживать.

Джерело: ТСН