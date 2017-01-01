Участники от Украины на «Евровидении-2017» презентовали лирическое видео на песню Time

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фото: KyivPost O.Torvald

Рок-группа O.Torvald все активнее готовится к выступлению в финале конкурса

В сети появился лирический клип на песню Time рок-группы O.Torvald, которая представит Украину в финале международного конкурса «Евровидение-2017». Соответствующее видео опубликовано в YouTube на канале группы.

Лидер рок-группы Женя Галич неоднократно объяснял, что его песня о ценности каждого момента.

«В любой момент своей жизни все мы имеем право на выбор. Каждая секунда может стать решающей. Из мгновений складывается история, моменты определяют ее ход. Время может лететь незаметно, а может останавливаться. И прежде чем принять важное решение, остановите время! Задумайтесь о том, что будет дальше», - отметил Галич.

Свою трактовку песни музыканты снабдили соответствующим видеорядом.

Напомним, украинская группа O. Torvald со своей песней Time выступит в финале конкурса 13 мая под номером 22.

Отметим, что стали известны результаты первого полуфинала «Евровидения».