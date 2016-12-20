Учёные назвали «рецепт» победы на «Оскаре»

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Ученые Квинслендского университета в Австралии в преддверии «Оскара»-2017 поделились «формулой» победы на самой престижной кинопремии США – они провели исследование и выяснили, что требуется от актера, чтобы получить «Оскар».

Проанализировав истории побед на «Оскаре», австралийские ученые изучили критерии выбора актеров на награду – и пришли к выводу, что для получения заветной статуэтки нужно быть американским актёром и сыграть в фильме, в котором рассказывает об американской культуре. Именно поэтому, как отметили ученые, такой популярностью сейчас пользуется «Ла-ла Лэнд» - это фильм о «своих» для голливудской индустрии.

В ходе исследования австралийские ученые проанализировали достижения 480 номинантов премии "Оскар", вручаемых Американской академией кинематографических искусств и наук, и 428 номинантов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), в категориях «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Ученые подметили, что американским актерам премии достаются чаще – даже в Великобритании. Они получили более половины всех наград в премиях "Оскар" и BAFTA.

Также ученым удалось установить связь между происхождением актеров и тематикой фильма: по результатам исследования оказалось, что 88% американских актеров, снявшихся в фильмах, где так или иначе была показана американская культура, получали награду - а вот среди американских актеров, снявшихся в фильмах о неамериканской культуре, лауреатов оказалось всего 26%.

Интересно, что «правила игры» для получения «британского Оскара» идентичны – как показало исследование, британские актеры, сыгравшие в фильмах о британской культуре, имели в 20 раз больше шансов выиграть премию BAFTA, чем актёры, показавшие жизнь другой культуры.

«Культура, о которой идёт речь в кино, имеет больше значение. И именно тематика фильма увеличивает шанс получения награды. Мы, скорее всего, признаем актёров из «своей» группы, изображающих жизнь опять же «своей» группы»», утверждают авторы исследования. «Очевидно, что не будет никакой случайности в том, что фильм, рассказывающий о жизни исполнителей в Голливуде, – «Ла-ла Лэнд» – получит наибольшее количество наград в США»