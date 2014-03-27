Удачная пластика и смена прически: 69-летняя София Ротару восхитила новым имиджем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невероятный ажиотаж вызвала легендарная София Ротару на днях во время своего сольного концерта. Изменившаяся до неузнаваемости София Михайловна Ротару поразила своим молодым лицом и стала одной из самых обсуждаемых звезд в Сети.

Невозможно не отметить обновленный образ 69-летней Софии Ротару, изюминкой которого стала челка. По словам поклонников, новая прическа знаменитости визуально делает ее гораздо моложе. Читайте також София Ротару: Если Владимир Владимирович подарит мне российский паспорт, я бы не отказалась 13 Вересня, 2014, 20:23

Также, как признались поклонники Софии Ротару, которым удалось пообщаться со знаменитостью на близком расстоянии, на ее лице не было замечено ни единой морщинки. Многие предположили, что над внешним видом звезды поработал не только стилист, но и грамотный пластический хирург, сумевший омолодить Софию Ротару, не «убивая» ее индивидуальности.

Стоит отдать должное элегантному стилю Софии Ротару, которая предпочла расхаживать за кулисами концерта в бежевом пальто приятной фактуры и броских кокетливых серьгах.

Джерело: hochu.ua