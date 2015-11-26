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    Уилл Смит собирается бойкотировать «Оскар-2017»

    • 20 Грудня, 10:33
    • Розсилка

    Похоже, скандал вокруг «Оскара», начавшийся в январе этого года с обвинений Киноакадемии США в расизме, продолжится и в будущем году.

    Уилл Смит, в частности, намекнул, что собирается вновь, во второй раз подряд, бойкотировать церемонию вручения наград и на «Оскар-2017» не явится.

    48-летний актер и его супруга, актриса Джада Пинкетт Смит, особенно громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на «Оскар» 2016 года. И теперь Смит заявил, что собирается сделать то же самое в следующий раз, вне зависимости от того, получит он номинацию на «Оскар-2017» или нет.

    Впрочем, особого зла на организаторов «Оскара» Уилл Смит не держит – после того, как на фоне скандала с расизмом Киноакадемия объявила о реформах, актер поддержал инициативу.

    Джерело: popcornnews

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