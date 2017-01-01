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    Шоу-біз

    Уилл Смит сыграет в ремейке «Аладдина»

    • Сьогодні, 11:54
    • Розсилка

    Актеру достанется роль Джина

    Сейчас Уилл Смит ведет переговоры, чтобы сыграть джинна в ремейке мультфильма «Аладдина», которому в этом году исполняется 25 лет. Изначально этого персонажа в мультфильме озвучивал Робин Уильямс. Режиссером фильма станет Гай Ричи.

    На роль Аладдина и принцессы Жасмин возьмут молодых и малоизвестных актеров. Съемки планируют начать в июле, а вот дата выхода пока неизвестна.

     

    Также сообщают, что кино-версия «Аладдина» будет мюзиклом, так же, как и диснеевская «Красавица и чудовище», которая принесла компании миллиард долларов. 

    Джерело: Pink

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