Уилл Смит сыграет в ремейке «Аладдина»

Актеру достанется роль Джина

Сейчас Уилл Смит ведет переговоры, чтобы сыграть джинна в ремейке мультфильма «Аладдина», которому в этом году исполняется 25 лет. Изначально этого персонажа в мультфильме озвучивал Робин Уильямс. Режиссером фильма станет Гай Ричи.

На роль Аладдина и принцессы Жасмин возьмут молодых и малоизвестных актеров. Съемки планируют начать в июле, а вот дата выхода пока неизвестна.

Также сообщают, что кино-версия «Аладдина» будет мюзиклом, так же, как и диснеевская «Красавица и чудовище», которая принесла компании миллиард долларов.