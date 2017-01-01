Уилл Смит сыграет в ремейке «Аладдина»
- Сьогодні, 11:54
-
Розсилка
Актеру достанется роль Джина
Сейчас Уилл Смит ведет переговоры, чтобы сыграть джинна в ремейке мультфильма «Аладдина», которому в этом году исполняется 25 лет. Изначально этого персонажа в мультфильме озвучивал Робин Уильямс. Режиссером фильма станет Гай Ричи.
На роль Аладдина и принцессы Жасмин возьмут молодых и малоизвестных актеров. Съемки планируют начать в июле, а вот дата выхода пока неизвестна.
Также сообщают, что кино-версия «Аладдина» будет мюзиклом, так же, как и диснеевская «Красавица и чудовище», которая принесла компании миллиард долларов.
Джерело: Pink