Украине пригрозили исключить ее из «Евровидения» за запрет въезжать Самойловой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым, — Делтенре

Генеральный директор Европейского Вещательного Союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине из-за запрета на въезд в страну на три года представительнице России Юлии Самойловой.

В интервью швейцарскому изданию Blick организатор конкурса заявила, что огорчена тем, что «Евровидение» используется для политических игр власти.

Руководитель EBU отметила, что из-за Самойловой намерения наложить санкции на Украину и исключить ее из «Евровидения» достаточны серьезны.

«Такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым», — заявила Делтенре.

«Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга», — добавила гендиректор EBU.

Она уверяет, что в настоящее время ведутся переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко над поиском решения ситуации.