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    Украине пригрозили исключить ее из «Евровидения» за запрет въезжать Самойловой

    • Сьогодні, 17:38
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    Такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым, — Делтенре

    Генеральный директор Европейского Вещательного Союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине из-за запрета на въезд в страну на три года представительнице России Юлии Самойловой. 

    В интервью швейцарскому изданию Blick организатор конкурса заявила, что огорчена тем, что «Евровидение» используется для политических игр власти. 

    Руководитель EBU отметила, что из-за Самойловой намерения наложить санкции на Украину и исключить ее из «Евровидения» достаточны серьезны.

    «Такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым», — заявила Делтенре.

    «Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга», — добавила гендиректор EBU.

    Она уверяет, что в настоящее время ведутся переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко над поиском решения ситуации.

     

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