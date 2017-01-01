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Злата Огневич (в центре) в клипе на песню «За літом, за весною»

Песни и клипы украинских исполнителей, которые успели запомниться в 2017 году

«Скотч» собрал ТОП-20 самых популярных и ярких музыкальных видео украинских исполнителей, которые гарантированно помогут создать настроение этой весной. Мы вспомнили клипы, которые популярны в 2017 году (в подборку также попали видео 2016-го).

Тем, кому интересны лучшие клипы украинских музыкантов в прошлом году, смотрите наш рейтинг ТОП-20 лучших отечественных клипов 2016.

1. Тина Кароль – «Перечекати»

Главной темой клипа на песню «Перечекати» стал символичный для певицы красный цвет. «Красное на красном» – это аллегория страсти, вожделения и любви. Снимать видеоработу на свою новую песню Тина Кароль доверила молодому режиссеру Станиславу Морозову.

2. Злата Огневич – «За літом, за весною»

По словам Златы, смысл этого видео, которое сняли еще летом 2016 года, за полгода немного изменился. Если раньше она просто хотела воплотить обряд индийской свадьбы и показать истории людей, которые умеют радоваться жизни, то сейчас эта видеоработа стала символом ее любви и умения находить компромисс ради важных отношений.

3. Христина Соловій - Хто, як не ти?»

Об украинской красавице с магическим голосом заговорили после вокального шоу «Голос країни», который не принес ей победу, но стал началом нового пути. Сегодня Христина успешная, известная и узнаваемая.

Идея этой песни была в том, что без прошлого нет будущего и об этом нужно всегда помнить, - рассказала Соловий.

4. ТІК – «АЛЬО-НА!»

По сюжету клипа, гламурная девушка по имени Алена (которую сыграла актриса популярного «Дизель шоу») просыпает работу после шумной вечеринки и опаздывает на совещание. Ей постоянно звонит возлюбленный и не может дозвониться. Тем временем начальство героини уже смотрит по интернету ее зажигательные танцы на вечеринке.

5. Ivan NAVI – «Закохуюсь»

Артист, который захватил радиочарты и наделал шума в интернете с клипом «Такі молоді» - продолжает создавать качественную танцевальную музыку в стиле #house.

6. Monatik – «Кружит»

Снимали видео в Одессе: по сюжету, восемь пар кружат по городу в заводном танце, рассказывая таким образом историю своих отношений, и один из этих танцоров - сам Дмитрий Монатик.

7. Pianoбой – «Лучшее, что есть»

Идею на видеоряд к песне Pianoбой «Лучшее, что есть» предложил киевский концептуальный куратор Гео Лерос, знаменитый своими международными проектами Art United Us. Чтобы максимально точно передать музыкальную атмосферу трека, ему понадобились пустынные, печальные и могущественные пейзажи Исландии. Дмитрия Шурова с его любимым пианино «Украина» снимали на Киевском море.

8. Kishe - «До весни»

Новая видеоработа певца побила рекорд среди украинских клипов по количеству снятых локаций. Героине клипа приходилось работать в открытом платье и босоножках на снегу при температуре -5. Однако съемочной команде во главе с режиссерами Димой Манифестом и Дмитрием Шмураком, все удалось! Клип действительно получился по-весеннему светлым и даже солнечным, динамичным и немного абстрактным, что дает надежду. Надежду на лучшее.

9. Друга Ріка – «Монстр»

Песня «Монстр» стала первым синглом из седьмого студийного альбома группы, появление которого ожидается в апреле.

Как утверждают музыканты, «Монстр» - особый трек, который заметно отличается от других песен с будущей пластинки. Это одна из главных причин, почему для съемок нового видео выбрали именно его.

10. MamaRika – «Ніч у барі»

Молодой человек исполнительницы сыграл главную роль в клипе. По сюжету Сергей вместе с друзьями пытаются попасть в ночной клуб. В начале их не пропускают охранники, затем им удается пройти. Под воздействием запрещенных препаратов с героем Сергея начинают происходить разные приключения.

11. Alloise – «Мольфар»

Певица Alloise представляет широкой публике свою новую видео работу – клип «Мольфар» на стихи Василия Мольфара. Режиссером выступил Кадим Тарасов, который показал мистический мир потерянных сердец. Изюминкой клипа стала хореографическая постановка KOZAR Dance Theatre под руководством Василия Козаря. Что интересно, сама Alloise в клипе отсутствует, звучит только ее голос.

12. Alekseev – «Океанами стали»

По сюжету Alekseev и его девушка - необычные люди-индиго, запертые в специальном институте, энергия и сила которых значительно сильнее тех рамок и стен, в которых они вынуждены находиться. Герои решают бежать, но для начала их ждет испытание от профессора - доказать свою главную суперспособность, которая дана не каждому - любить!

13. Нумер 482 – «Важлива»

Группа Нумер 482 представили долгожданный клип на песню «Важлива». В клипе были использованы кадры из фильма украинского режиссера Александра Беляка «Конкурсант». В самом фильме, кроме песни «Важлива», также звучат известные хиты Нумер 482 - «Добрий ранок, Україно» и «Трилер».

14. Рокаш – «Катерина»

Этот клип стал для колоритной закарпатской группы «Рокаш» сплошным экспериментом. Начиная с того, что песню «Екатерина» записал для команды гуру саунд-продюсирования Виталий Телезин, который уже много лет сотрудничает с «Океаном Эльзы». А продолжением экспериментов стала экранизация сингла. Видео получилось сюрреалистическим.

15. Светлана Тарабарова – «Вихід є»

Мультфильм, выполненный в формате бумажной 3Д анимации, был создан вместе с талантливым аниматором Тарасом Гораль. Работы велись сразу в трех городах - Киеве, Одессе и Кракове.

Создание анимации настолько захватило певицу, что сейчас она всем советует музыкальную мульт-терапию как средство против осенней депрессии.

16. Сальто Назад – «Не вмію»

О Группе «Сальто назад» заговорили после того, как ребята прошли в полуфинал Национального отбора «Евровидение-2017».

17. ВВ – «Мана»

Образы главных героев в новом видео сыграли сын и дочь фронтмена группы Устим и Олеся Скрипки. Сказочные события в клипе ощутимо пересекаются с реальностью в Украине. Дети, словно воины, идут тайным ледяным лесом, обходят препятствия на своем пути, преодолевают врагов, получают таинственные знания и, наконец, находят победное любви.

18. Оля Полякова — «Мама казала»

Суперблондинка вдохновила мультипликаторов на создание анимационной истории. Анимационный клип – подарок артистке ко Дню матери от харьковской студии VIALEXproduction.

Главной героиней видео стала бесстрашный борец с преступностью Супер Оля, образ которой полностью «списан» с Поляковой. Видео насыщено политическим аллегоризмом и противопоставлениями, как анимированных персонажей, так и реальных героев.

Впервые мультиязычный трек «Мама казала» Полякова исполнила в рамках всеукраинского тура 2016 года. На песню артистка поставила номер, задействовав портреты украинских политиков: Яценюка, Коломойского и Порошенко.

19. Наталка Карпа – «Плюс один»

Наталка Карпа вместе с мужем Евгением Тереховым съездила в свадебное путешествие в Париж, и вернулась из столицы Франции не с пустыми руками. В романтическом городе мира певица не только наслаждалась медовым уик-эндом, но и сняла новую видеоработу на сингл «Плюс один».

20. СКАЙ – «Мелодія серця»

По задумке режиссера в кадре фронтмен группы Олег Собчук примерил на себя роль бармена, который смотрит переплетение человеческих судеб, моделирует их дальнейшую совместную жизнь, а порой просто наблюдает, как казалось бы созданные друг для друга люди проходят мимо.