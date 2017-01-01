Украинская модель Ольга Куриленко впечатлила своим нарядом Канны
- Сьогодні, 12:18
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фото: dailymail
Полупрозрачный наряд дал возможность оценить подтянутую фигуру и стройные ноги Ольги
Знаменитая актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко покорила красную дорожку в Каннах роскошным нарядом.
37-летняя звезда позировала фотографам в эффектном полупрозрачном наряде с вышивкой и камнями от известного дизайнера Elie Saab, пишет Daily Mail.
Полупрозрачная ткань давала возможность оценить подтянутую фигуру и стройные ноги Ольги, которая в 2015 году впервые стала мамой.
Свой нежный образ украинская красотка дополнила макияжем в стиле nude, длинными серьгами и кокетливой укладкой.
Куриленко в рамках Каннского кинофестиваля посетила показ фильма «Истории Мейеровица», главные роли в котором сыграли Бен Стиллер, Дастин Хоффман и Адам Сэндлер.