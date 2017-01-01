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    Шоу-біз

    Украинская модель Ольга Куриленко впечатлила своим нарядом Канны

    • Сьогодні, 12:18
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    фото: dailymail

    Полупрозрачный наряд дал возможность оценить подтянутую фигуру и стройные ноги Ольги

    Знаменитая актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко покорила красную дорожку в Каннах роскошным нарядом.

    37-летняя звезда позировала фотографам в эффектном полупрозрачном наряде с вышивкой и камнями от известного дизайнера Elie Saab, пишет Daily Mail.

    Полупрозрачная ткань давала возможность оценить подтянутую фигуру и стройные ноги Ольги, которая в 2015 году впервые стала мамой.

    Свой нежный образ украинская красотка дополнила макияжем в стиле nude, длинными серьгами и кокетливой укладкой.

    Куриленко в рамках Каннского кинофестиваля посетила показ фильма «Истории Мейеровица», главные роли в котором сыграли Бен Стиллер, Дастин Хоффман и Адам Сэндлер.

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    Украинская модель Ольга Куриленко впечатлила своим нарядом Канны
    Украинская модель Ольга Куриленко впечатлила своим нарядом Канны
    Украинская модель Ольга Куриленко впечатлила своим нарядом Канны
    Украинская модель Ольга Куриленко впечатлила своим нарядом Канны
    Украинская модель Ольга Куриленко впечатлила своим нарядом Канны
    Украинская модель Ольга Куриленко впечатлила своим нарядом Канны
    фото: dailymail

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