Украинская пара выставила на торги бриллиантовое колье принцессы Дианы

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Стоимость украшения - 12 млн. долларов

Легендарное украшение принцессы Дианы, бриллиантовое ожерелье «Лебединое озеро», уйдет с молотка за $12 миллионов (10 миллионов фунтов), сообщает Daily Mail.

Именно в этом колье леди Ди появилась во время одного из своих последних светских выходов на балете «Лебединое озеро» (название которого впоследствии получило украшение) в Альберт-холле за два месяца до трагической гибели в июне 1997 года.

В создании ювелирного украшения принцесса принимала личное участие. Драгоценное колье состоит из 178 бриллиантов и жемчуга Южных морей (самый редкий и элитный сорт жемчуга), который так любила Диана, пишет журнал Elle.

В последний раз ожерелье было продано в 2010 году за 500 тысяч фунтов, однако нынешние владельцы украшения, украинская пара, считают, что за годы его ценность и стоимость возросли, и намерены выставить колье на торги за 10 миллионов фунтов. Аукционный дом Guernsey's в Нью-Йорке описал драгоценность как «дар века».