Украинская певица анонсировала гастрольный тур по городам России
- Сьогодні, 22:02
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Ани Лорак поедет удивлять своих российских поклонников
Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно выпустила дуэтную песню с российским рэпером Мотом, похвасталась в сети, что с февраля отправляется в гастрольный тур по городам РФ.
Афишу с датами предстоящих концертов певица опубликовала в своем Instagram.
В свою очередь подписчики певицы неоднозначно восприняли такую новость. Ее украинские поклонники ополчились на артистку, что она, несмотря на украино-российский конфликт продолжает выступать в РФ и собирать там престижные награды.
«Прятаться в России! Не стыдно? Как вы после этого нам в глаза смотреть будете», «ну да, ну да, за 2 года ни одного концерта в Украине, всю Россию исколесила и думает, что если отсидится там, то ее здесь любить больше будут… деньги, деньги… позор...просто позор ((очень жаль, хорошая артистка, а Родину предала», «хоть бы один город в Украине увидеть в списке... иуда», - комментируют блогеры.
До встречи на концертах! #шоукаролина #вологда #череповец #ярославль #иваново #нижнийновгород #казань #набережныечелны #ижевск #владимир #рязань #киров #сыктывкар #ухта #владикавказ #нальчик #ессентуки #краснодар #ростовнадону #волгоград #саратов #ульяновск #псков #великийновгород #кондопога #петрозаводск
Джерело: Апостроф