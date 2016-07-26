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    Шоу-біз

    Украинская певица анонсировала гастрольный тур по городам России

    • Сьогодні, 22:02
    • Розсилка

    Ани Лорак поедет удивлять своих российских поклонников

    Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно выпустила дуэтную песню с российским рэпером Мотом, похвасталась в сети, что с февраля отправляется в гастрольный тур по городам РФ.

    Афишу с датами предстоящих концертов певица опубликовала в своем Instagram.

    В свою очередь подписчики певицы неоднозначно восприняли такую новость. Ее украинские поклонники ополчились на артистку, что она, несмотря на украино-российский конфликт продолжает выступать в РФ и собирать там престижные награды.

    «Прятаться в России! Не стыдно? Как вы после этого нам в глаза смотреть будете», «ну да, ну да, за 2 года ни одного концерта в Украине, всю Россию исколесила и думает, что если отсидится там, то ее здесь любить больше будут… деньги, деньги… позор...просто позор ((очень жаль, хорошая артистка, а Родину предала», «хоть бы один город в Украине увидеть в списке... иуда», - комментируют блогеры.

    Джерело: Апостроф

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