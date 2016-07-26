Украинская певица анонсировала гастрольный тур по городам России

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Ани Лорак поедет удивлять своих российских поклонников

Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно выпустила дуэтную песню с российским рэпером Мотом, похвасталась в сети, что с февраля отправляется в гастрольный тур по городам РФ.

Афишу с датами предстоящих концертов певица опубликовала в своем Instagram.

В свою очередь подписчики певицы неоднозначно восприняли такую новость. Ее украинские поклонники ополчились на артистку, что она, несмотря на украино-российский конфликт продолжает выступать в РФ и собирать там престижные награды.

«Прятаться в России! Не стыдно? Как вы после этого нам в глаза смотреть будете», «ну да, ну да, за 2 года ни одного концерта в Украине, всю Россию исколесила и думает, что если отсидится там, то ее здесь любить больше будут… деньги, деньги… позор...просто позор ((очень жаль, хорошая артистка, а Родину предала», «хоть бы один город в Украине увидеть в списке... иуда», - комментируют блогеры.

Джерело: Апостроф