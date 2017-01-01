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    Шоу-біз

    Украинская певица перепела песню победителя «Евровидения-2017»

    • Сьогодні, 10:49
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    Нежная композиция Сальвадора Собрала продолжает покорять мир.

    С каждым днем в Youtube появляться все больше каверов на романтическую балладу победителя «Евровидения-2017» Салвадора Собрала.

    Казалось бы, что можно еще добавить к этой композиции, что бы она прозвучала еще более выразительно? 

    Звезда 90-х Марина Одольская опубликовала свою версию триумфальной композиции Amar pelos dois в Youtube под аккомпанемент гитары и на украинском языке.

    Стоит отметить, что на украинская версия песни звучит так же нежно и трогательно, как и оригинал.

    Напомним, что нежная композиция Amar Pelos Dois принесла победу Сальвадору Собралу на «Евровидения-2017». По результатам голосования компетентного жюри и телезрителей  Сальвадор Собрал из Португалии с романтической балладой набрал 758 баллов.

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