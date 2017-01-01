Украинская певица перепела песню победителя «Евровидения-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нежная композиция Сальвадора Собрала продолжает покорять мир.

С каждым днем в Youtube появляться все больше каверов на романтическую балладу победителя «Евровидения-2017» Салвадора Собрала.

Казалось бы, что можно еще добавить к этой композиции, что бы она прозвучала еще более выразительно?

Звезда 90-х Марина Одольская опубликовала свою версию триумфальной композиции Amar pelos dois в Youtube под аккомпанемент гитары и на украинском языке.

Стоит отметить, что на украинская версия песни звучит так же нежно и трогательно, как и оригинал.

Напомним, что нежная композиция Amar Pelos Dois принесла победу Сальвадору Собралу на «Евровидения-2017». По результатам голосования компетентного жюри и телезрителей Сальвадор Собрал из Португалии с романтической балладой набрал 758 баллов.