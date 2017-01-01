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    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи

    • Сьогодні, 10:32
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    Сергей Полунин в роли графа Андрени
    Сергей Полунин в роли графа Андрени

    Полунин в картине воплотил образ молодого аристократа

    Авторы новой экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» (Murder on the Orient Express) показали первые кадры фильма, на которых звезды Голливуда предстают в образах героев знакомого многим детектива. Джонни Депп, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер, Джуди Денч и другие снялись в свежей адаптации знаменитого произведения.

    Бельгийского сыщика Эркюля Пуаро, раскрывающего убийство в поезде, играет режиссер картины – Кеннет Брана. Главный герой подозревает в совершении преступления 13 пассажиров, ведь у каждого из них был свой мотив. Джонни Деппа зрители увидят в роли жертвы – богатого американца Эдварда Рэтчетта, Мишель Пфайффер сыграла миссис Хаббард.

    Также одна из ролей досталась украинскому артисту балета Сергею Полунину, воплотившему в драматическом фильме Брана образ молодого венгерского аристократа и дипломата Рудольфа Андрени.

    В прокат «Убийство в Восточном экспрессе» выйдет осенью 2017 года –  украинская премьера назначена на 23 ноября, а сейчас предлагаем оценить первые кадры нового проекта.

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    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи
    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи
    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи
    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи
    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи
    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи
    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи
    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи
    Украинский артист балета Сергей Полунин «засветился» в экранизации знаменитого романа Агаты Кристи


     

    Джерело: Spletnik

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