Украинский фильм признали лучшим на кинофестивале в США

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Лента рассказывает о войне и революции в Украине

Фильм «Переломный момент: Война за демократию в Украине» признан лучшим документальным фильмом на 23-м международном кинофестивале в Сан Луис Обиспо. Его сорежиссеры - обладатель трех «Оскаров» Марк Джонатан Харрис и режиссер «Поводыря» Олесь Санин.

Это уже вторая победа фильма, который до этого был признан лучшим документальным фильмом кинофестиваля EtCultura во Флориде. Украинская премьера фильма состоялась в феврале 2017 года, к годовщине памяти Небесной сотни.

По словам сценариста фильма Пола Волянского на показы украинской ленты в США были раскуплены все билеты: «Когда на церемонии награждения я поблагодарил украинский народ за то, что во времена «альтернативных фактов» и «фейковых новостей» они до сих пор верят в «правду - превыше всего», аудитория в 800 человек взорвалась 30-секундными овациями.

«Переломный Момент» - это взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Среди главных героев - детский театральный режиссер Андрей «Богема» Шараскин, врач Всеволод Стеблюк, раввин Натан Хазин и другие участники революции на Майдане и войны на Востоке Украины, оставили свои привычные жизни ради создания демократического, справедливого и независимого государства. Фильм показывает борьбу, которая в данный момент унесла жизни более 10 тыс. украинце, а миллионы лишила собственных домов.

Фильм охватывает период 2013-2016 годов,который обернулся для Украины временем огромных испытаний и вызовов. В фильме собраны киносвидетельства политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории Украины. За время работы над фильмом было записано 86 интервью с участниками событий на Майдане и Востоке Украины и снято почти 600 часов рабочего киноматериала.