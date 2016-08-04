Украинский фотограф снял сестер Кардяшьян
- Сьогодні, 11:26
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Известные модели Кайли и Кендалл Дженнер снялись в объективе украинского фотографа Саши Самсоновой.
Украинка уже несколько лет живет в США и часто снимает знаменитостей. Ранее она неоднократно сотрудничала с известной семьей Кардашьян.
В частности, Самсонова может похвастаться сотрудничеством с Кайли Дженнер. На этот раз к ней присоединилась и ее сестра Кендалл.
Видео и кадры съемки на своей странице опубликовала Кайли Дженнер. Съемка прошла для рекламной кампании бренда одежды сестер DropTwо, пишет 24 канал.
Девушки снялись в очень сексуальных образах. Кайли Дженнер выбрала черное облегающее платье, а Кендалл надела оранжевое латексное.