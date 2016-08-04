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    Украинский фотограф снял сестер Кардяшьян

    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка

    Известные модели Кайли и Кендалл Дженнер снялись в объективе украинского фотографа Саши Самсоновой.

    Украинка уже несколько лет живет в США и часто снимает знаменитостей. Ранее она неоднократно сотрудничала с известной семьей Кардашьян.

    В частности, Самсонова может похвастаться сотрудничеством с Кайли Дженнер. На этот раз к ней присоединилась и ее сестра Кендалл.

    Видео и кадры съемки на своей странице опубликовала Кайли Дженнер. Съемка прошла для рекламной кампании бренда одежды сестер DropTwо, пишет 24 канал.

    Девушки снялись в очень сексуальных образах. Кайли Дженнер выбрала черное облегающее платье, а Кендалл надела оранжевое латексное.

    DropTwo launches today at 12pm at kendall-kylie.com @kendallandkylie

    Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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