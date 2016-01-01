Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчера сеть взорвала новость о том, что популярная телеведущая снялась в эпизодической роли в российском серале «Отель Элеон» для телеканала СТС.

Сериал, премьера которого состоялась на российском телеканале в конце ноября 2016 года, является продолжением нашумевшего комедийного ситкома «Кухня».

Однако, телеканал «1+1» поспешил опровергнуть информацию о том, что сериал исключительно российского производства.

По словам пресс-службы телеканала, сериал был снят по заказу «1+1 media» и является продуктом совместного производства студии «Yellow, Black and White» и украинского продакшена «Sister's Production».

«Мы благодарны интернет-пользователям за бдительность, однако рекомендуем в первую очередь обращать внимание на те случаи, когда российские сериалы выдают за украинские, а не на продукты, созданные в ко-продакшене в соответствии со всеми требованиями украинского и европейского рынков», - уточнили в пресс-службе.