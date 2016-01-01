  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут

    • Вчора, 15:00
    • Розсилка

    Вчера сеть взорвала новость о том, что популярная телеведущая снялась в эпизодической роли в российском серале «Отель Элеон» для телеканала СТС.

    Сериал, премьера которого состоялась на российском телеканале в конце ноября 2016 года, является продолжением нашумевшего комедийного ситкома «Кухня»

    Читайте також

    Однако, телеканал «1+1» поспешил опровергнуть информацию о том, что сериал исключительно российского производства.

    По словам пресс-службы телеканала, сериал был снят по заказу «1+1 media» и является продуктом совместного производства студии «Yellow, Black and White» и украинского продакшена «Sister's Production». 

    «Мы благодарны интернет-пользователям за бдительность, однако рекомендуем в первую очередь обращать внимание на те случаи, когда российские сериалы выдают за украинские, а не на продукты, созданные в ко-продакшене в соответствии со всеми требованиями украинского и европейского рынков», - уточнили в пресс-службе.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут
    Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут
    Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут
    Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут
    Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут
    Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут
    Украинский телеканал встал на защиту Ольги Фреймут

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ