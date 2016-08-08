Украинский телеведущий пострадал во время съемок

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Во время съемок программы «Звезды под гипнозом» произошло чп

Известный телеведущий Александр Педан пострадал во время съемок программы «Звезды под гипнозом».

Александра укусил козел. Об этом телеведущий написал в социальной сети и опубликовал фото.

Судя по лицу телеведущего, укус был достаточно сильный и болезненный.

Стоит отметить, что скорее всего Александр Педан спровоцировал животное, подставив ему ладонь

«Поки що коза не гіпнотизується, але це нас не зупинить!!»,- подписал одну из фотографий популярный ведущий.