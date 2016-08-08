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    Украинский телеведущий пострадал во время съемок

    • Сьогодні, 07:17
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    Александр Педан
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    Александр Педан

    Во время съемок программы «Звезды под гипнозом» произошло чп

    Известный телеведущий Александр Педан пострадал во время съемок программы «Звезды под гипнозом».

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    Александра укусил козел. Об этом телеведущий написал в социальной сети и опубликовал фото.

    Судя по лицу телеведущего, укус был достаточно сильный и болезненный.

    Стоит отметить, что скорее всего Александр Педан спровоцировал животное, подставив ему ладонь

    «Поки що коза не гіпнотизується, але це нас не зупинить!!»,- подписал одну из фотографий популярный ведущий.

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    Украинский телеведущий пострадал во время съемок
    Украинский телеведущий пострадал во время съемок
    Украинский телеведущий пострадал во время съемок
    Украинский телеведущий пострадал во время съемок
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