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    Украинско-словацкий триллер поборется за главный приз международного кинофестиваля

    • Сьогодні, 16:05
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    Съемки фильма проходили на территории Украины, Словакии и Чехии

    Созданная при поддержке Госкино Украины, лента Петра Бебьяка «Предел» является первым украино-словацким проектом, который вошел в основную конкурсную программу 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

    Об этом стало известно после официальной пресс-конференции, в рамках которой была объявлена программа фестиваля.

    «Предел» – это криминальный триллер, съемки которого проходили на территории Украины, Словакии и Чехии.

    Словацкий режиссер Петр Бебьяк положил в основу фильма реальную остросюжетную историю, произошедшую на словацко-украинском пограничье в 2007 году, на границе вступления Словакии в Шенгенскую зону.

    Кроме словацких, в ленте сыграли известные украинские актеры: Римма Зюбина - лауреат первой национальной кинопремии «Золота Дзига», Станислав Боклан – обладатель премии «Киевская пектораль» за лучшее исполнение мужской роли и молодой украинский актер Александр Пискунов.

    Примечательно, что кинофестивальная премьера фильма о жизни на пределе состоится через несколько недель после официального объявления безвизового режима для украинцев. Это событие имеет не только этнографическое, но и социально-историческое значение для нашей страны.

    Лента будет бороться за победу в основной конкурсной программе с работами известных режиссеров, таких как: «Птицы поют в Кигали» Кшиштофа Краузе, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Little Crusader» Вацлава Кадрнка и грузинской исторической драмой Георгия Овашвили «Khibula», который уже был лауреатом фестиваля в 2014 году.

    Напоминаем, что фильм «Предел» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино, а также был отмечен призом конкурса Works-in-progress индустриальной секции Baltic Event ХХ Международного кинофестиваля в Таллине.

    Справка: Международный кинофестиваль в Карловых Варах входит в перечень фестивалей категории «А», что ставит его на один уровень по значимости с Венецианским, Берлинским и Каннским. В этом году, 52-й фестиваль в Карловых Варах пройдет с 30 июня по 8 июля.

    Особым гостем кинофестиваля станет лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Кейси Аффлек.

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