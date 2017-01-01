Украинско-словацкий триллер поборется за главный приз международного кинофестиваля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Съемки фильма проходили на территории Украины, Словакии и Чехии

Созданная при поддержке Госкино Украины, лента Петра Бебьяка «Предел» является первым украино-словацким проектом, который вошел в основную конкурсную программу 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Об этом стало известно после официальной пресс-конференции, в рамках которой была объявлена программа фестиваля.

«Предел» – это криминальный триллер, съемки которого проходили на территории Украины, Словакии и Чехии.

Словацкий режиссер Петр Бебьяк положил в основу фильма реальную остросюжетную историю, произошедшую на словацко-украинском пограничье в 2007 году, на границе вступления Словакии в Шенгенскую зону.

Кроме словацких, в ленте сыграли известные украинские актеры: Римма Зюбина - лауреат первой национальной кинопремии «Золота Дзига», Станислав Боклан – обладатель премии «Киевская пектораль» за лучшее исполнение мужской роли и молодой украинский актер Александр Пискунов.

Примечательно, что кинофестивальная премьера фильма о жизни на пределе состоится через несколько недель после официального объявления безвизового режима для украинцев. Это событие имеет не только этнографическое, но и социально-историческое значение для нашей страны.

Лента будет бороться за победу в основной конкурсной программе с работами известных режиссеров, таких как: «Птицы поют в Кигали» Кшиштофа Краузе, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Little Crusader» Вацлава Кадрнка и грузинской исторической драмой Георгия Овашвили «Khibula», который уже был лауреатом фестиваля в 2014 году.

Напоминаем, что фильм «Предел» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино, а также был отмечен призом конкурса Works-in-progress индустриальной секции Baltic Event ХХ Международного кинофестиваля в Таллине.

Справка: Международный кинофестиваль в Карловых Варах входит в перечень фестивалей категории «А», что ставит его на один уровень по значимости с Венецианским, Берлинским и Каннским. В этом году, 52-й фестиваль в Карловых Варах пройдет с 30 июня по 8 июля.

Особым гостем кинофестиваля станет лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Кейси Аффлек.