Украину на «Славянском базаре» представит финалист «Голоса країни»

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Финалист шоу «Голос країни» Влад Сытник представит Украину на международном фестивале

На конкурс поедут Влад Сытник и Анна Комякова, которые участвовали в популярном шоу

Украину на престижном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске представят бывшие участники шоу «Голос країни» - Влад Сытник и Анна Комякова. Они представят Украину сразу в двух возрастных категориях - в старшей и младшей.

На победу в младшей возрастной категории в этом году претендовали 40 участников, в старшей – 20. География участников конкурса тоже очень широкая - на него съехались представители практически всех регионов Украины.

В результате победу в старшей возрастной категории одержал луганчанин Влад Сытник, покоривший жюри своим исполнением песни Вячеслава Хурсенко «Соколята». Влад многим запомнился как участник шоу «Голос країни».

Отметим, что певец закончил Луганский государственный институт культуры и искусств по классу «Академический вокал». За свою творческую жизнь Влад победил в 15-ти вокальных конкурсах.

В младшей возрастной категории победила десятилетняя Анна Комякова, участница второго сезона телепроекта «Голос.Діти». Аня родом из города Ильичевска Одесской области.

Анна Комякова с Натальей Могилевской

Отметим, что на «Славянский базар», который пройдет с 11 по 19 июля в Витебске, в этом году вновь возвращается День Украины. Он носит название «Вітає Україна!». В этом концерте будут участвовать национальный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, Ирина Билык, Злата Огневич, Олег Винник, Надежда Мейхер, Alyoscha, София Тарасова. Светлана Лобода выступит в день открытия фестиваля.