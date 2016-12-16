Украинская певица Alloise представила новый клип про мистический мир потерянных сердец

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Певица Alloise

Изюминкой клипа стала хореографическая постановка с древними украинскими символами

Певица Alloise представляет широкой публике свою новую видео работу – клип «Мольфар» на стихи Василия Мольфара. Режиссером выступил Кадим Тарасов, который показал мистический мир потерянных сердец. Изюминкой клипа стала хореографическая постановка KOZAR Dance Theatre под руководством Василия Козаря. Что интересно, сама Alloise в клипе отсутствует, звучит только ее голос.

Уже вышла серия музыкальных работ Alloise в сотрудничестве с украинским поэтом, которые в скором времени будут сформированы в альбом. Первая музыкальная работа, положенная на произведения Мольфара, была представлена в августе прошлого года под названием «Зірочко». Затем вышли музыкальные синглы «Родина» и «Мамо», в которых показана трепетная любовь к самому дорогому на свете.