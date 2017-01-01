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    «Укрпочта» выпустила серию почтовых марок с Джамалой

    • Сьогодні, 08:41
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    Перед конкурсом «Евровидение-2017» в Киеве «Укрпочта» выпустила тематические почтовые марки с изображением певицы Джамалы.

    Марки вводят в обращение с пятого мая. Они будут действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях, отметили на сайте «Укрпочты».

    Стоимость одной марки с лицом популярной украинской певицей и победительницей международного песенного конкурса «Евровидение-2017» составила 4 гривны.

    Как сообщает сайт «Укрпочты» тираж марки 200 тысяч единиц.

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    Напомним, что «Евровидение-2017» состоится в Киеве. Полуфиналы - 9 и 11 мая, а финал - 13-го. Планируется, что на песенный конкурс приедут около тысячи человек из официальных делегаций, 20 тысяч гостей, 1500 журналистов.

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