«Укрпочта» выпустила серию почтовых марок с Джамалой

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Перед конкурсом «Евровидение-2017» в Киеве «Укрпочта» выпустила тематические почтовые марки с изображением певицы Джамалы.

Марки вводят в обращение с пятого мая. Они будут действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях, отметили на сайте «Укрпочты».

Стоимость одной марки с лицом популярной украинской певицей и победительницей международного песенного конкурса «Евровидение-2017» составила 4 гривны.

Как сообщает сайт «Укрпочты» тираж марки 200 тысяч единиц.

Напомним, что «Евровидение-2017» состоится в Киеве. Полуфиналы - 9 и 11 мая, а финал - 13-го. Планируется, что на песенный конкурс приедут около тысячи человек из официальных делегаций, 20 тысяч гостей, 1500 журналистов.