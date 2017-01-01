Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян

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36-летняя звезда реалити-шоу является пятой по популярности знаменитостью в Instagram после Арианы Гранде, Бейонсе, Тейлор Свифт и Селена Гомес

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замечена в Лос-Анджелесе с друзьями.

Красавица нарядилась в коротенькую кожаную юбку и топ, под которым не было бюстгальтера.

Дополнила образ Ким босоножками бренда своего супруга Yeezy.

36-летняя звезда реалити-шоу является пятой по популярности знаменитостью в Instagram после Арианы Гранде, Бейонсе, Тейлор Свифт и Селена Гомес. Совсем скоро число фолловеров должно было перевалить за 100 000 000, однако поклонники начали отписываться от Ким.

Сделанные фотографами снимки с пляжа показывают «настоящую» пышную фигуру Ким - с целлюлитом на ягодицах. Это разочаровало фанатов звезды.

Джерело: Gazeta.ua