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    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян

    • Сьогодні, 15:52
    • Розсилка

    36-летняя звезда реалити-шоу является пятой по популярности знаменитостью в Instagram после Арианы Гранде, Бейонсе, Тейлор Свифт и Селена Гомес

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замечена в Лос-Анджелесе с друзьями.

    Красавица нарядилась в коротенькую кожаную юбку и топ, под которым не было бюстгальтера.

    Дополнила образ Ким босоножками бренда своего супруга Yeezy.

    36-летняя звезда реалити-шоу является пятой по популярности знаменитостью в Instagram после Арианы Гранде, Бейонсе, Тейлор Свифт и Селена Гомес. Совсем скоро число фолловеров должно было перевалить за 100 000 000, однако поклонники начали отписываться от Ким.

    Сделанные фотографами снимки с пляжа показывают «настоящую» пышную фигуру Ким - с целлюлитом на ягодицах. Это разочаровало фанатов звезды.

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    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян
    Ультракороткая юбка и топ. Новый соблазнительный образ Ким Кардашьян

    Джерело: Gazeta.ua

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