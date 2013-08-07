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    Умер актер из сериала «Интерны»

    • Сьогодні, 00:33
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    Актер Казимир Лиске погиб в Москве в результате падения с пятого этажа.

    После падения с пятого этажа Казимир Лиске был доставлен в одну из московских клиник. В результате падения Казимир получил травмы, несовместимые с жизнью: перелом основания свода черепа, переломы плеч, ног, бёдер и рёбер, а также многочисленные ушибы и гематомы. Во время операции актер скончался.

    Как сообщают российские СМИ, Казимир упал из окна детской комнаты своей квартиры, где жил с женой Полиной и маленьким сыном. Предсмертной записки он не оставил.

    Surgery tomorrow! Easy peasy. Next stop: hair de-electrification.

    Публикация от Caz Liske (@kcazimir)

    Казимир родился 8 февраля 1982 года в Денвере, штат Колорадо, США. Окончил Школу-студию МХАТ в 2009 году. Педагогом актера был Константин Райкин. Примечательно, что Лиске учился на одном курсе с другой звездой «Интернов» Одином Байроном и позже сыграл в эпизоде этого сериала.



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