Умер Нил Финглтон, самый высокий человек в Британии

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Британский актер Нил Финглтон умер в субботу, 26 февраля, в возрасте 36 лет.

Его однажды назвали самым высоким человеком в Великобритании.

Рост мистера Финглтона составлял 7'7 футов. Нил Финглтон сыграл Мега Могучего в сериале «Игра престолов» и появлялся в фильмах «Люди Икс: Первый класс» и «Восхождение Юпитер».

По данным the Standard, он скончался из-за сердечной недостаточности в субботу. В сообщении, которое запостили в сообществе Tall Persons Club в Facebook, говорится:

«Мы узнали печальные новости: Нил Финглтон, самый высокий человек в Британии, умер в субботу. Он получил это звание в 2007 году, после того как перенял его у Кристофера Гринера. До того как стать актером, Нил играл в баскетбол в США. Выражаем наше глубочайшее сочувствие родственникам и семье Нила».

Мистер Финглтон родился в Дареме. Он получил стипендию в США и играл в нескольких командах в Америке и Испании, прежде чем вернуться в Англию. В интервью с Guinness World Records в 2006 году Финглтон сказал, что в его семье все высокие.