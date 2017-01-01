Умер Роджер Мур, сыгравший Джеймса Бонда

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Артист умер от тяжелой болезни

Британский актер Роджер Мур, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщили его дети Дебора, Джоффри и Кристиан, выступив с официальным заявлением:

«С тяжелым сердцем мы должны сообщить ужасные вести: наш дорогой отец, сэр Роджер Мур, сегодня ушел из жизни. Мы все опустошены этой потерей»,— говорится на официальной странице актера в Twitter.

Роджер Мур скончался в Швейцарии после «короткой, но храброй» борьбы с раком. Похороны, как и завещал актер, пройдут в Монако.

Артист сыграл во множестве фильмов и спектаклей, но широкой публике он запомнился по роли агента 007. В образе Джеймса Бонда Мур дебютировал в 1973 году в фильме «Живи и дай умереть» (Live and Let Die). За последующие 12 лет актер сыграл в еще шести фильмах бондины и стал самым «долгоиграющим» Бондом за всю историю: от участия во франшизе Мур отказался лишь в 1985 году в возрасте 58 лет.



Джерело: The Guardian