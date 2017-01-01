Умер украинский кинорежиссер Максим Паперник

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19 февраля, на 47-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.

Большинство телезрителей помнят талантливого кинорежиссера по его фильмам-мюзиклам: «Снежная королева», «12 стульев», «За двумя зайцами» и многочисленным видеоклипам.

По информации СМИ и многочисленных друзей, Паперник долгое время страдал от онкологического заболевания.

Справка Scotch:

Максим Паперник родился в 1969 году в Киеве. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано, окончил кинематографический факультет Киевского университета театра и кино им. И. Карпенко-Карого, позднее там же окончил и театральный факультет. Позже работал в Национальной телекомпании Украины. Проявил себя как отличный клипмейкер, — с 1997 года Паперник работал с самыми известными украинскими исполнителями. C 2003 года снимает как телевизионные, так и игровые фильмы. Снял несколько мюзиклов. В 2009 году Паперник снял скандальный телесериал «Неприкосновенные», который не был показан на телевидении по цензурным соображениям. В том же году поставил музыкально-развлекательное шоу «Народная звезда».