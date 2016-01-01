Умерла главный редактор Vogue Italia

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Главный редактор Vogue Italia скончалась 22 декабря в Милане

66-летняя Франка Соццани, главный редактор Vogue Italia, умерла после продолжительной болезни.

Франка возглавляла итальянский журнал о моде 28 лет. За это время он стал одним из самых провокационных изданий в семействе Vogue, пишет buro247.ua. Соццани продвигала итальянскую моду, помогала Италии принять моду иностранную, первая озаботилась проблемами расизма в моде и идеей plus-size, регулярно курировала выставки и всячески поддерживала молодых художников и фотографов.







