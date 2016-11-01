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    Шоу-біз

    Уникальные покупки звезд: Бейонсе и Джей Зи приобрели золотые колыбели за €76000

    • Сьогодні, 09:22
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    С момента официальной новости о беременности Бейонсе прошло уже больше недели, но обсуждения вокруг звездной пары не утихают.

    Теперь фанаты певицы активно обсуждают попавшую в Cеть информацию о том, что кроватки, в которых будут спать малыши — золотые.

    Колыбели изготавливает испанский бренд Suommo. Модель Dodo Bassinet Gold Edition, которую выбрали звездные родители, инкрустрирована 18-каратным желтым золотом.

    Стоимость одного экземпляра — €38000, то есть две кроватки обошлись чете в €76000.

    И cудя по тому как пара воспитывает старшую дочь, у малышей не будет потребности абсолютно ни в чем. 5-летняя малышка Блю Айви Картер, которая родилась в одной из самым дорогих частных клиник на Манхэттене, уже носит платья за тысячи долларов и принимает участие в светских мероприятиях.

    Джерело: graziamagazine.ru
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