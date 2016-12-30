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    Ушел из жизни дизайнер Анджело Марани

    • Вчора, 17:55
    • Розсилка

    В Италии на 71-м году жизни скончался всемирно известный дизайнер Анджело Марани.

    Он ушел из жизни в окружении своих близких, в собственном доме в Корреджо в 7 часов утра. Около двух лет назад врачи диагностировали у него рак.

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    Анджело долго боролся с болезнью, но в последнее время его состояние значительно ухудшилось.

    Художник Анджело Марани родился и всю жизнь прожил в итальянском городе Корреджо. Он прославился в конце 60-х, когда создал компанию Marex Group. Его бизнес был выстроен таким образом, что на одном предприятии создавались сначала ткани и принты, а после уже придумывались модели одежды.

    Джерело: Hello!

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