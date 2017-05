Ушел в вечность: главные хиты легенды «дрим-хауса» Роберта Майлза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: BBC Роберт Майлз

Подборка главных треков выдающего диджея и музыканта

Всего несколько часов назад стало известно, что в Испании на 48-м году от тяжелой болезни скончался знаменитый музыкант, легенда 90-х, продюсер электронной музыки Роберт Майлз.

Автор знаменитой композиции Children и других хитов, которые в 90-е звучали практически отовсюду, изменил историю электронной музыки и основал новый жанр «дрим-хаус». «Скотч» вспомнил основные факты биографии выдающегося музыканта и его главные хиты.

Родился Роберт Майлз (настоящее имя диджея Роберто Кончина – «Главком») в в Швейцарии в семье военного. С детских лет Майлз занимался игрой на фортепиано и в дальнейшем начал работать как диджей. Выступая в итальянских клубах с 1988 года и скопив необходимую сумму, в 1990 году Роберт покупает подержанное оборудование для создания собственной студии. Его первые работы остаются незамеченными публикой.

В 1994 году Майлз создает свою самую известную работу, композицию Children. В течение двух недель после официального выпуска в 1995 году, сингл продается более чем 350 тыс. копиями по всей Европе, возглавив хит-парады многих стран. Запись получает статус платиновой в Великобритании и Германии и золотой во многих других странах.

Следующим синглом Роберта становится Fable, вокал в котором принадлежит Фиорелле Квинн.

Дебютный альбом Майлза, Dreamland, выпущенный 10 июня 1996 года, в Европе становится очень успешным, несколькими днями позже в США издается его расширенная версия, содержащая песню One and One, вокал в которой принадлежит Марии Нейлер. Эта песня приобретает популярность и издается синглом в США и Великобритании. Альбом «Dreamland» становится платиновым.

В ноябре 1997 Майлз выпускает песню Freedom, являющуюся одной из основных на альбоме 23am, выпущенном 27 ноября 1997 года. Альбом выполнен в несколько отличном от Dreamland ключе — сохраняя особенности звучания музыки Майлза, он содержит большое количество композиций с вокальным сопровождением.

11 июня 2001 года на виниле и CD выпущен альбом Organik. В этой работе Майлз отходит от предыдущего стиля своей музыки, создав 12 композиций в стилях эмбиент, даунтемпо, этнической музыки.