Уже не свободна: Катя Осадчая вышла замуж за Юрия Горбунова

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Популярные украинские телеведущие снялись в семейной фотосессиии и рассказали о свадьбе.

Ведущие «Голосу країни-7» Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которая недавно родила сына, украсили обложку глянцевого журнала трогательной семейной фотосессией.

Известная телепара официально подтвердила свои отношения. Звезды, у которых не так давно родился сын, рассказали, что их любовная история началась на съемочной площадке вокального шоу «Голосу.Діти-2».

Дві ночі до весни #прогулянки #сонячніванни #ямама Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) Фев 27 2017 в 7:32 PST

«Первая симпатия возникла на телевизионной площадке. Но поскольку проект снимается время от времени и между съемками (от слепых прослушиваний до прямых эфиров) проходят месяцы, то в эти периоды мы с Юрой стали звонить друг другу, даже на ужин иногда ходили вместе. В общем, стало очевидно, что это уже не просто рабочие, дружеские отношения», - рассказывает Катерина Осадчая.

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) Фев 26 2017 в 12:09 PST

«Мы не особо скрывали наши отношения, но и афишировать ничего не собирались. Кстати, не собираемся это делать и дальше, потому что семья и счастье любят тишину. Но поскольку у нас должен появиться ребенок, то, конечно, мы хотим, чтобы все все знали и понимали. Хотим сказать, что это плод любви, желанный и очень ожидаемый ребенок. Поэтому, вот, констатируем факт», - говорит Юрий.

«На момент выхода номера уже будем законными мужем и женой», - добавляет Катя.

Напомним, что неделю назад Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали родителями.

Джерело: ТСН