Уже не свободна: Катя Осадчая вышла замуж за Юрия Горбунова
- Сьогодні, 09:30
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Розсилка
Популярные украинские телеведущие снялись в семейной фотосессиии и рассказали о свадьбе.
Ведущие «Голосу країни-7» Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которая недавно родила сына, украсили обложку глянцевого журнала трогательной семейной фотосессией.
Известная телепара официально подтвердила свои отношения. Звезды, у которых не так давно родился сын, рассказали, что их любовная история началась на съемочной площадке вокального шоу «Голосу.Діти-2».
«Первая симпатия возникла на телевизионной площадке. Но поскольку проект снимается время от времени и между съемками (от слепых прослушиваний до прямых эфиров) проходят месяцы, то в эти периоды мы с Юрой стали звонить друг другу, даже на ужин иногда ходили вместе. В общем, стало очевидно, что это уже не просто рабочие, дружеские отношения», - рассказывает Катерина Осадчая.
«Мы не особо скрывали наши отношения, но и афишировать ничего не собирались. Кстати, не собираемся это делать и дальше, потому что семья и счастье любят тишину. Но поскольку у нас должен появиться ребенок, то, конечно, мы хотим, чтобы все все знали и понимали. Хотим сказать, что это плод любви, желанный и очень ожидаемый ребенок. Поэтому, вот, констатируем факт», - говорит Юрий.
«На момент выхода номера уже будем законными мужем и женой», - добавляет Катя.
Напомним, что неделю назад Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали родителями.
Джерело: ТСН