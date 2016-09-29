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    Шоу-біз

    Уже не тайна: Руслана поздравила Катю Осадчую с рождением ребенка в соцсети

    • Сьогодні, 18:04
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    Популярная украинская телеведущая, которой приписывают роман с Юрием Горбуновым, родила второго ребенка.

    Об этом стало известно из соцсетей. Украинская певица и победительница международного песенного конкурса «Евровидение» Руслана опубликовала пост с поздравлением на своей страничке в Facebook:

    «Вітаю Katya Osadcha з найбільшою подією в житті. Тепер ти вдруге мама! Як це круто!!!
    Нехай твоє маленьке Щастя буде найщасливішим у світі! Бажаю це щиро і від чистого серця!», - написала Руслана.

    Правда сама Катерина пока еще не подтвердила радостную новость.

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