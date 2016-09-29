Уже не тайна: Руслана поздравила Катю Осадчую с рождением ребенка в соцсети
- Сьогодні, 18:04
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Розсилка
Популярная украинская телеведущая, которой приписывают роман с Юрием Горбуновым, родила второго ребенка.
Об этом стало известно из соцсетей. Украинская певица и победительница международного песенного конкурса «Евровидение» Руслана опубликовала пост с поздравлением на своей страничке в Facebook:
«Вітаю Katya Osadcha з найбільшою подією в житті. Тепер ти вдруге мама! Як це круто!!!
Нехай твоє маленьке Щастя буде найщасливішим у світі! Бажаю це щиро і від чистого серця!», - написала Руслана.
Правда сама Катерина пока еще не подтвердила радостную новость.