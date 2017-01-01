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    Шоу-біз

    В Бразилии умерла исполнительница легендарной «Ламбады»

    • Сьогодні, 08:14
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    В Бразилии умерла 63-летняя певица Лоалва Браз, которую мы знаем как «голос» группы Kaoma и исполнительницу легендарного хита «Ламбада», впервые прозвучавшего в 1989 году.

    Как сообщает портал UOL, обгоревшее тело певицы полиция Сакуаремы обнаружила в ее собственном автомобиле, припаркованном на окраине городка.

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    По предварительной версии, Лоалва была убита, местная полиция ведет расследование.

    Kaoma – не бразильская, но, на самом деле, французская группа: музыкальный коллектив, впрочем, составили исключительно темнокожие выходцы из различных стран Латинской Америки. Сама Лоалва Браз много лет прожила в Женеве и лишь несколько лет назад вернулась на родину, в Рио-де-Жанейро.

    Джерело: popcornnews

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