В Британии Instagram признали самой депрессивной соцсетью

Британское Королевское общество здравоохранения опубликовало результаты исследования, согласно которым фотосервис Instagram занял первое место в рейтинге соцсетей, оказывающих негативное влияние на психологическое здоровье молодого поколения, пишет СNBC.

Такой вывод специалисты сделали, опросив 1 500 респондентов в возрасте от 14 до 24 лет. Им предложили оценить воздействие пяти социальных платформ — Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и YouTube — на различные факторы, определяющие их здоровье и благополучие: успешность, самовыражение, осведомленность, чувство одиночества, депрессивность, отношения в реальном мире и другие.

По итогам опроса выяснилось, что наихудшее воздействие на пользователей оказывает именно Instagram — он плохо влияет на их сон, самооценку и представления о собственном теле. На втором месте в рейтинге оказался Snapchat, на третьем — Facebook.

Самое же позитивное влияние на молодых пользователей оказывают YouTube и Twitter. Оценивая их воздействие, участники опроса чаще упоминали о положительном влиянии на осведомленность, самоидентификацию и самовыражение.