  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    В «чистилище» «Миротворца» попали «Иванушки International»

    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка

    На сайте организации говорится, что артисты выступали на территории оккупированного Крыма

    Участники российской группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев пополнили список базы «Миротворец».

    Так, имена артистов появились в «чистилище» организации. На сайте «Миротворца» указано, что певцы выступали на территории оккупированного Крыма - то есть незаконно пересекали государственную границу Украины.

    «Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма», - говорится на сайте организации.

    Напомним, что на днях список сайта «Миротворец»  также пополнила звезда сериала "Кадетство" Елена Захарова и звезда клоунады Юрий Куклачев.

    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ