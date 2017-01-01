В «чистилище» «Миротворца» попали «Иванушки International»

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На сайте организации говорится, что артисты выступали на территории оккупированного Крыма

Участники российской группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев пополнили список базы «Миротворец».

Так, имена артистов появились в «чистилище» организации. На сайте «Миротворца» указано, что певцы выступали на территории оккупированного Крыма - то есть незаконно пересекали государственную границу Украины.

«Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма», - говорится на сайте организации.

Напомним, что на днях список сайта «Миротворец» также пополнила звезда сериала "Кадетство" Елена Захарова и звезда клоунады Юрий Куклачев.