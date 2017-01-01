В Эстонии скончался актер фильма «Мэри Поппинс, до свидания»
- Сьогодні, 10:57
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Лембит Ульфсак хорошо известен игрой в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания» и «В поисках капитана Гранта»
Актер умер на 70-м году жизни. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.
Последний фильм, в котором сыграл Ульфсак, «Фехтовальщик», вышел в 2015 году.
На счету Ульфсака несколько режиссерских работ, в частности «Радости среднего возраста» (1987) и «Тайный агнец» (1992).
На счету Ульфсака несколько режиссерских работ, в частности «Радости среднего возраста» (1987) и «Тайный агнец» (1992).
Джерело: 24 канал