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    В Эстонии скончался актер фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

    • Сьогодні, 10:57
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    Лембит Ульфсак хорошо известен игрой в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания» и «В поисках капитана Гранта»

    Актер умер на 70-м году жизни. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

    Последний фильм, в котором сыграл Ульфсак, «Фехтовальщик», вышел в 2015 году.

    На счету Ульфсака несколько режиссерских работ, в частности «Радости среднего возраста» (1987) и «Тайный агнец» (1992).

    Джерело: 24 канал

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