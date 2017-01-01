

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одержимость «Игрой престолов» выходит на новый уровень: Гарвардский университет запустит курс по сериалу уже в начале следующего семестра — в сентябре.

Для желающих открыта запись в класс, преподавать в котором будут Рача Киракосян, доцент кафедр немецкого языка и религии, а также Шон Дилсдорфом — профессор, специализирующийся на средневековье.

«Когда я читал студентам средневековую литературу, они слушали и говорили: «О, это как в «Игре престолов», — рассказывает Киракосян. Теперь он планирует проводить параллели между жизнью в вымышленном Вестеросе и реалиями средневековья.

Рача Киракосян считает, что это работа преподавателя — выявлять интересы студента и использовать их в процессе изучения. И хотя на самом деле, по его словам, между реальными событиями средневековья и сериалом совсем мало общего, он считает, что увлеченность студентов сериалом поможет им с большим энтузиазмом погрузиться в учебу.

Джерело: graziamagazine.ru