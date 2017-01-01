Рача Киракосян считает, что это работа преподавателя — выявлять интересы студента и использовать их в процессе изучения. И хотя на самом деле, по его словам, между реальными событиями средневековья и сериалом совсем мало общего, он считает, что увлеченность студентов сериалом поможет им с большим энтузиазмом погрузиться в учебу.