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    В Голливуде снимут еще один ремейк «Мухи»

    • Сьогодні, 11:46
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    Культовый фильм, вышедший на экраны в 1958 году, получит очередной ремейк.

    Студия 20th Century Fox пригласила режиссера Джастина Дилларда, чтобы снять новую версию знаменитого хоррора.

    Сценарий Диллард напишет вместе с Алексом Теерером. В истории ремейков фильма «Муха», в основу которых лег рассказ 1957 года из журнала Playboy, самым успешным считается картина 1986 года с Джеффом Голдблюмом и Джиной Дэвис в главных ролях. Режиссером был Дэвид Кроненберг, но даже он не смог спасти сиквел фильма, который зрители и критики оценили очень низко. Детали нового проекта пока неизвестны, ровно как и актеры, которые сыграют главные роли.

    Напомним, что сюжет фильма «Муха» рассказывает об изобретателе, который хочет найти способ телепортации. В результате своих опасных экспериментов и одной случайности он становится гибридом мухи и человека.

     

    Джерело: popcornnews

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