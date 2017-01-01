В Голливуде снимут фильм об убийстве Ким Кардашьян

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bearingarms.com Скандальная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян

Семейство Кардашьян собирает сотни тысяч поклонников реалити-шоу у экранов и миллионы пользователей в социальных сетях, однако далеко не всем такая популярность реалити-звезд по душе: голливудский сценарист Джон Джетсин Таш пишет книгу о пытках и последующем убийстве Ким Кардашьян, по которой затем планируется снять полнометражный фильм.

56-летний сценарист и писатель честно признается, что книгу начал писать в отместку за то, что семейство Кардашьян «уничтожило» телевидение.

«В Голливуде немало людей, которые в ярости от того, что происходит с индустрией из-за реалити-ТВ. Кардашьян убивают индустрию, так что их нужно убить» - так обосновал Таш свое сомнительное творчество.

Особой пикантности книге, в центре сюжета которой – Ким Кардашьян, добавляет тот факт, что реалити-звезда стала жертвой ограбления в октябре прошлого года в Париже и действительно могла стать жертвой убийства.





Celebuzz Ким Кардашьян. Фото:

Сам писатель, впрочем, заверяет, что сюжет книги придумал за полгода до этих событий, свое творчество называет «сатирой» и уверен, что ничего обидного для Ким Кардашьян в этом нет.

Джерело: popcornnews