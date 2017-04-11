«В гробу с украинским паспортом»: Дорн в стихотворной форме ответил на критику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В собственном стихотворении исполнитель заявил о своей гражданской позиции

Музыкант Иван Дорн опубликовал видео, на котором декламирует собственное стихотворение и объясняет гражданскую позицию.

Видео опубликовано странице Ивана в Facebook и называется 11.04.17 - ∞.

Дорн утверждает, что стал жертвой народного гнева из-за того, что он говорит «не так, как все», а остальные хотят его «всенепременно вертеть вокруг своей оси». При этом музыкант заявляет, что те, кто ополчился на него из-за скандального интервью, «не читают между строк». Заканчивает свой стих он словами: «Со мной в гробу мой украинский паспорт спрятан во внутренний карман».

Стоит отметить, что стихотворение скандального исполнителя вновь стало причиной бурной дискуссии в сети. Разозленные пользователи соцсетей видят в ответе Дорна иронию и сарказм и пишут о том, что Дорну лучше бы воздержаться от литературных параллелей, в которых фигурируют украинский паспорт и гроб.

Напомним, Иван Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО.

После этих высказываний в соцсетях разразился настоящий скандал.

Несколько политических организаций объявили войну Ивану Дорну и пообещали не допустить выступления певца на территории Украины.

Недавно артист отменил концерт, который должен был состояться в Одессе якобы из-за угроз активистов, которые обещали сорвать мероприятие.