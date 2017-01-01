В идеальной форме: Памела Андерсон разделась для откровенной фотосессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Памела Андерсон в очередной раз доказала, что даже в свои 49 она может позволить себе раздеться перед камерой.

На этот раз «спасательница Малибу» обнажилась для рекламной кампании белья Coco de Mer. Признаться, фигура Памелы совсем не изменилась за два десятка лет: подтянутые, стройные ноги, тонкая талия и пресс — как ей это только удается?

Секрет своей молодости, кстати, Андерсон и не скрывает.

«Я люблю это приятное чувство усталости после долгих прогулок по берегу или, например, какому-нибудь музею», — призналась Памела.

Так же модель рассказала, что занимается растяжкой и балетом, пишет graziamagazine.ru.

«Мне нравится танцевать, особенно люблю балет — им я занималась в Париже. Во мне гибкости гораздо больше, чем силы», — разоткровенничалась Андерсон.

Однако кое-чем модели пришлось пожертвовать: Памела призналась, что тщательно следит за своим здоровьем и не употребляет в пищу мясо. «Я думаю, вегетарианство — это то, благодаря чему я молода. Я здорова — это титанический труд», — заключила звезда.