  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    В Киев приедет Стинг

    • Сьогодні, 11:55
    • Розсилка

    Звезда британской сцены выступит в Украине в рамках своего тура

    Стинг — британский музыкант, лидер группы The Police, обладатель 16 «Грэмми». Он хорошо известен как автора песни «Shape of My Heart», но это только верхушка айсберга.

    Британский музыкант выступит в Украине в рамках своего тура «Sting 57th & 9th World Tour». Тур в поддержку двенадцатого студийного альбома «57th & 9th», записанного в 2016 году.

    Концерт пройдет в киевском Дворце спорта 6 октября, билеты поступят в продажу со 2-го июня.

    Читайте також
    музика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ