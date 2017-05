В Киев приедет Стинг

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда британской сцены выступит в Украине в рамках своего тура

Стинг — британский музыкант, лидер группы The Police, обладатель 16 «Грэмми». Он хорошо известен как автора песни «Shape of My Heart», но это только верхушка айсберга.

Британский музыкант выступит в Украине в рамках своего тура «Sting 57th & 9th World Tour». Тур в поддержку двенадцатого студийного альбома «57th & 9th», записанного в 2016 году.

Концерт пройдет в киевском Дворце спорта 6 октября, билеты поступят в продажу со 2-го июня.