В костюме и с бабочкой: Хлывнюк поделился фотографией со школьного выпускного
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Розсилка
Андрей Хлывнюк
На фото Андрей изображен в кругу друзей в сером костюме и с бабочкой на шее
Лидер популярной украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк поделился снимком из своей молодости.
37-летний украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк на своей соцстраничке разместил фото, сделанное 20 лет назад.
Артист обнародовал снимок со школьного выпускного. На фото Андрей изображен в кругу друзей в сером костюме и с бабочкой на шее.
«Старі фотографії. Випуск 97», – подписал снимок Хлывнюк и сопроводил пост веселыми смайлами.
Напомним, ранее Андрей Хлывнюк рассказал, что его родственникам, которые живут в Санкт-Петербурге, удалось избежать взрыва в метро.