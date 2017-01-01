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    В костюме и с бабочкой: Хлывнюк поделился фотографией со школьного выпускного

    • Сьогодні, 15:58
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    Андрей Хлывнюк
    Андрей Хлывнюк

    На фото Андрей изображен в кругу друзей в сером костюме и с бабочкой на шее

    Лидер популярной украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк поделился снимком из своей молодости.

    37-летний украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк на своей соцстраничке разместил фото, сделанное 20 лет назад.

    Артист обнародовал снимок со школьного выпускного. На фото Андрей изображен в кругу друзей в сером костюме и с бабочкой на шее.

    «Старі фотографії. Випуск 97», – подписал снимок Хлывнюк и сопроводил пост веселыми смайлами.

    Напомним, ранее Андрей Хлывнюк рассказал, что его родственникам, которые живут в Санкт-Петербурге, удалось избежать взрыва в метро. 

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