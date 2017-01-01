В Ливане потребовали запретить «Чудо-женщину» из-за израильского происхождения Галь Гадот



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Чудо-женщина» уже вызвала восторг и критиков и первых зрителей, однако насколько она хороша, могут не узнать жители Ливана.

Власти потребовали запретить фильм к показу из-за того, что исполнительница главной роли Галь Гадот – израильтянка.

Представители Министерства экономики обратились в правоохранительные органы Ливана, ссылаясь на то, что с 1955 года в стране действует закон, запрещающий любые контакты с Израилем, его жителями и продукцией. Чтобы «Чудо-женщину» действительно запретили к показу, нужно получить соответствующие разрешения еще от пяти министерств страны, поэтому у ливанцев еще есть шанс посмотреть на игру Галь Гадот. В фильме также снялись Крис Пайн, Робин Райт, Юэн Бремнер. Режиссером фильма стала Пэтти Дженкинс.