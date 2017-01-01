В небо над Киевом поднимут воздушные шары со всей Европы

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Во время «Евровидения-2017» в сердце Украины пройдет международный фестиваль воздушных шаров

Пресс-служба песенного конкурса сообщила, что 6 – 14 мая, в рамках недель «Евровидения-2017» в Украине, в столице пройдет международный фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия. Небо Киева». Запуск аэростатов будет проходить ежедневно: утром (8:00 - 10:00) и вечером (18:00 - 20:00). Небо над столицей украсит более 40 воздушных шаров из всех стран Европы, участвующих в международном песенном шоу. Каждый из них будет представлять страну-конкурсанта.

Организаторы рассчитывают на особый интерес к мероприятию со стороны молодежи, семей с маленькими детьми, любителей активных хобби и гостей столицы, которые приехали на «Евровидение-2017» в поисках новых впечатлений.

Полеты запланированы с Труханового острова (Подольско-Воскресенский мост), Парка дружбы народов и Гидропарка. Также в программу фестиваля войдут вечерние представления воздушных шаров.

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