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    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья

    • Сьогодні, 16:28
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    Музей белья Victoria's Secret открылся на Пятой авеню в Нью-Йорке

    Впервые модный дом Victoria's Secret собрал в одном месте и представил все нашумевшие комплекты белья со своих показов. Для этого был создан специальный Victoria's Secret Museum на Пятой авеню в Нью-Йорке, где каждый желающий сможет оценить воочию все знаковые модели бренда. На выставке представлены: боди с крыльями Джиджи Хадид, блестящие комбинезоны Стеллы Максвелл и Кэндис Свейнпол, а также серый корсет Беллы Хадид, в котором модель дефилировала во время выступления The Weekend. Каждому комплекту соответствует эксклюзивная пара обуви с показов.

    Кроме выставленных моделей здесь можно найти список всех манекенщиц, принимавших участие в показах модного бренда и автографы участниц парижского показа 2016 года. Конечно же, звездами остаются легендарные «ангелы» Victoria's Secret чьи комплекты белья представлены в музее.

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    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья
    В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья

    Напомним, что «Ангел» Victoria's Secret полностью обнажилась для обложки модного глянца.
    музей
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