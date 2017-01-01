В Нью-Йорке открылся музей нижнего белья

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Музей белья Victoria's Secret открылся на Пятой авеню в Нью-Йорке

Впервые модный дом Victoria's Secret собрал в одном месте и представил все нашумевшие комплекты белья со своих показов. Для этого был создан специальный Victoria's Secret Museum на Пятой авеню в Нью-Йорке, где каждый желающий сможет оценить воочию все знаковые модели бренда. На выставке представлены: боди с крыльями Джиджи Хадид, блестящие комбинезоны Стеллы Максвелл и Кэндис Свейнпол, а также серый корсет Беллы Хадид, в котором модель дефилировала во время выступления The Weekend. Каждому комплекту соответствует эксклюзивная пара обуви с показов.

Кроме выставленных моделей здесь можно найти список всех манекенщиц, принимавших участие в показах модного бренда и автографы участниц парижского показа 2016 года. Конечно же, звездами остаются легендарные «ангелы» Victoria's Secret чьи комплекты белья представлены в музее.